ВСУ сообщили о гибели двоих украинских военных за сутки

2017-07-02 09:06 | www.apa.az | 5

В Донбассе в результате боевых действий погибли два военнослужащих вооруженных сил Украины.

Как передает АПА, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба АТО.

“В результате боевых действий два украинских воина вчера, к сожалению, погибли. Еще двое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения, один получил боевую травму”, — говорится в сообщении.

24 июня сообщалось, что в Донбассе вступило в действие “хлебное перемирие” — договоренности об очередном режиме прекращения огня.

Стороны договорились об установлении режима прекращения огня в Донбассе с 24 июня по 30 августа.