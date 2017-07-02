В США полицейские за полгода застрелили почти 500 человек

2017-07-02 09:23 | www.oxu.az | 3

Полиция США в течение первых шести месяцев этого года застрелила 492 человека, что почти совпадает с показателем за тот же период последних двух лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Washington Post.

Газета отмечает, что «число невооруженных людей, застреленных полицией, несколько снизилось».

Издание начало вести подсчет всех перестрелок с летальным исходом после убийства афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года.

После этого убийства страну захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков. Это спровоцировало наиболее широкую дискуссию в американском обществе за последние десятилетия по таким вопросам, как насилие со стороны полицейских в отношении расовых меньшинств и социальная несправедливость.

Washington Post пишет, что в 2016 и 2015 годах полиция чаще всего убивала белых мужчин, вооруженных стрелковым или иным видом оружия. В то же время, полицейские США убили «непропорционально большое число чернокожих мужчин».

A.M.