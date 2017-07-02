Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 135 раз

2017-07-02 09:41 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, 60 и 82 миллиметровые минометы (25 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Аджарлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.