В Мексике полиция во время перестрелки убила 19 человек

2017-07-02 10:01 | www.apa.az | 4

В северном мексиканском штате Синалоа произошла перестрелка между полицейскими и вооружёнными людьми, в результате которой были убиты 19 человек.

Как передает АПА со ссылкой на RT, в результате вооружённого столкновения 5 полицейских получили ранения.

Уточняется, что полиция увидела вооружённых людей почти сразу после того, как они убили двух человек из соперничающей банды. Судя по реакции стрелков, они не ожидали, что на место прибудет такое большое количество полицейских.