ОБСЕ осталась без генсека из-за расхождения РФ с другими членами

2017-07-02 10:17 | www.apa.az | 3

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с субботы, 1 июля, осталась без генерального секретаря, поскольку члены ОБСЕ не смогли договориться о преемнике итальянского дипломата Ламберто Заньера, срок полномочий которого истек 30 июня.

Как передает АПА со ссылкой на Deutsche Welle, новый административный глава пока не утвержден, поскольку 57 членов организации, включая представителей России и США, не смогли достичь согласия по “пакету” назначений на ряд руководящих должностей, уточняет агентство dpa.

По словам Заньера, сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком расколе в организации. При этом, по данным дипломатических источников dpa, расхождения в данном вопросе между Россией и другими членами ОБСЕ - всего лишь одна из причин кадрового кризиса. Наряду с ней существуют и другие, добавил собеседник агентства, не вдаваясь в подробности.

Помимо поста генерального секретаря остаются вакантными позиции руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Как пояснил итальянский дипломат австрийскому агентству APA, ситуация с “одним назначением вылилась в четыре, что приводит к необходимости пакетного решения и делает его принятие - в условиях сложившихся противоречий - еще сложнее”.

Очередная возможность для разрешения кадровых вопросов представится во время встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ 11 июля в Вене. Наиболее вероятным преемником Заньера в должности генсека ОБСЕ является бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер.