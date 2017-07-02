Производитель золота в Азербайджане увеличил прогноз по добыче на 2017 год

2017-07-02 10:13 | www.oxu.az | 3

Anglo Asian Mining (ААМ), производитель золота в Азербайджане намерен добыть в 2017 году до 72 тысяч унций золота.

Как передает Oxu.Az со ссыкой на Trend, ою этом сказал генеральный директор компании Реза Вазири, слова которого приведены в сообщении AAM, на ежегодном общем собрании.

Это соответствует показателю 2015 года. Компания в 2016 году добыла 65 394 унций золота, что на девять процентов меньше аналогичного показателя 2015 года. «Отличные финансовые и производственные результаты компании за 2016 год отражают постоянный успех нашего долгосрочного плана устойчивости и снижения издержек. Ключевыми компонентами этой стратегии на текущий год являются обширная разведка и оптимизация добычи основного карьера и подземных рудников месторождения «Гадир», а также начало производства на новом руднике «Угур». Мы также тестируем новую конфигурацию флотационных и агитационных выщелачивающих установок, что придаст нам дополнительную гибкость в обработке. Учитывая это, мы объявили о целевом показателе производства на 2017 год на уровне 64-72 тысяч унций золота», - сказал Вазири.

По его словам, по итогам 2016 года, компания смогла вновь выйти на прибыльность, что является показателем верной политики компании на протяжении нескольких лет.

«Расходы на добычу золота значительно сократились с 858 долларов за унцию в 2015 году до 616 долларов за унцию в 2016 году, и в результате прибыль компании до налогооблажения составила 6,8 миллиона долларов. Кроме того, чистый долг AAM сократился на 14 миллионов долларов до 35 миллионов долларов на конец 2016 года», - отметил Вазири.

Отметим, что в первом квартале 2017 года ААМ добыла 11 078 унций золота, что на 28,45 процента меньше, чем в четвертом квартале прошлого года. В течение квартала компания также добыла 39 369 унций серебра, что на 21,6 процента меньше, чем в октябре-декабре 2016 года.

Несмотря на сокращение добычи золота и серебра, компания увеличила добычу меди. Так, за январь-март ААМ добыла 606 тонн меди (рост за квартал на 4,84 процента), в том числе 210 тонн методом SART.

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана – «Гедабек», «Ордубад», «Гоша Булаг», «Гызыл Булаг», «Вежнали» и «Соютлу» - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении «Гедабек». В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

A.M.