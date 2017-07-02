Азербайджанская полиция отмечает свой профессиональный праздник

2017-07-02 10:35 | www.oxu.az | 3

Первым министром внутренних дел нашей страны был Фатали Хан Хойский.

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщает Oxu.Az, первый отряд полиции в Азербайджане был создан 2 июля 1918 года в период Азербайджанской Демократической Республики с целью борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности.

А первым министром внутренних дел нашей страны был Фатали Хан Хойский. Он исполнял эту должность с 28 мая до 17 июня 1918 года.

В апреле 1920 года большевистская Россия оккупировала нашу страну и в Азербайджане была установлена советская власть. Первым министром внутренних дел Азербайджана в период СССР был назначен Гамид Султанов.

Приставы были заменены комиссарами, а название полиции было заменено на милицию.

После того как Азербайджан во второй раз обрел независимость (8 октября 1991 года) первым министром внутренних дел был назначен Мухаммед Асадов.

29 ноября 1991 года среди погибших в результате сбития вертолета в Гаракенде вместе с государственными деятелями был также и Мухаммед Асадов.

С 1994 года до сегодняшнего дня должность министра внутренних дел Азербайджана исполняет Рамиль Усубов.

Согласно подписанному в марте 1998 года президентом Гейдаром Алиевым указу ежегодно 2 июля отмечается как профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Азербайджана.

A.M.