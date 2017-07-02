В Турции вертолет упал в водохранилище

2017-07-02 10:31 | www.trend.az | 5

Пожарный вертолет разбился в районе водохранилища Тахталы на западе Турции, передает Анадолу.

Вертолет пытался заполнить емкость с водой в рамках операции по тушению лесных пожаров в провинции Измир.

Пять членов экипажа вертолета спасены сотрудниками службы охраны водохранилища. Один из них получил легкое ранение.

Лесные пожары в районе Мендерес в Измире начались накануне и под воздействием ветра охватили территорию в 100 гектаров.