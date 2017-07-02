ОБСЕ осталась без генсека

2017-07-02 11:08 | www.oxu.az | 5

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с субботы, 1 июля, осталась без генерального секретаря, поскольку члены ОБСЕ не смогли договориться о преемнике итальянского дипломата Ламберто Заньера, срок полномочий которого истек 30 июня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Deutsche Welle, новый административный глава пока не утвержден, поскольку 57 членов организации, включая представителей России и США, не смогли достичь согласия по «пакету» назначений на ряд руководящих должностей.

По словам Заньера, сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком расколе в организации. При этом, по данным дипломатических источников dpa, расхождения в данном вопросе между Россией и другими членами ОБСЕ - всего лишь одна из причин кадрового кризиса. Наряду с ней существуют и другие, добавил собеседник агентства, не вдаваясь в подробности.

Помимо поста генерального секретаря остаются вакантными позиции руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Очередная возможность для разрешения кадровых вопросов представится во время встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ 11 июля в Вене. Наиболее вероятным преемником Заньера в должности генсека ОБСЕ является бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер.

A.M.