Две пьяные девушки разбились насмерть во время прямой трансляции в Instagram – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-02 11:14 | www.oxu.az | 4

В городе Изюм Харьковской области в Украине автомобиль с двумя девушками на высокой скорости врезался в столб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на НТВ, ДТП в Харьковской области произошло ночью, в салоне автомобиля находились две сестры. Жертвами аварии стали 24-летняя водитель и 16-летняя пассажирка. За несколько минут до автокатастрофы они начали вести видеотрансляцию в Instagram.

За несколько секунд до столкновения девушки пели песни, пританцовывали, распивали спиртные напитки, посылали приветы друзьям и сигналили проезжающим навстречу машинам. На полной скорости автомобиль влетел в столб и разбился. 16-летняя пассажирка погибла на месте, а 24-летняя девушка за рулем скончалась в реанимации спустя несколько часов.

Автомобиль получил серьезные повреждения: двигатель отлетел почти на шесть метров. Также полиция выяснила, что иномарка была зарегистрирована в Польше и находилась на территории Украины незаконно.

A.M.