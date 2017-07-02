В Афганистане застрелили владельца авиакомпании Kam Air

2017-07-02 11:19 | www.trend.az | 4

Владелец авиакомпании Kam Air Замари Камгар убит в провинции Балх на северо-западе Афганистана при невыясненных обстоятельствах, сообщили в воскресенье представители местных властей, передает "Интерфакс".

"Полиция проводит расследование обстоятельств убийства господина Камгара в уезде Хульм. Исполнители и мотивы преступления неизвестны", - сообщил начальник пресс-центра управления полиции провинции Балх Ширхан Дурани.

По данным полиции, владелец авиакомпании Kam Air выехал в горный уезд Хульм вместе со своей семьей на охоту.

Главный врач центральной больницы Мазари-Шарифа имени Абу Али ибн Сина, административного центра провинции Балх Хваджа Нурмухаммад Файзи сообщил, что тело Камгара было доставлено в клинику с многочисленными огнестрельными ранениями, в том числе в голову. Вместе с ним, по словам врача, было доставлено еще одно лицо, также с огнестрельными ранениями. Ему оказана медицинская помощь, состояние раненого стабильное.

Бизнесмен Замари Камгара основал авиакомпанию Kam Air 31 августа 2003 года.