Восемь человек погибли, 12 пострадали при взрыве в Дамаске

2017-07-02 11:31 | www.apa.az | 4

Смертник подорвал себя в Дамаске.

Как передает АПА со ссылкой на Франс Пресс, террорист был в составе группы, которая на трех заминированных автомобилях пыталась въехать в Дамаск.

Две машины удалось нейтрализовать недалеко от города, однако третья доехала до площади Тахрир, и смертник совершил самоподрыв. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 12 ранены.

Преступники планировали совершить атаки в многолюдных районах города.