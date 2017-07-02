Восемь человек погибли, 12 пострадали при взрыве в Дамаске
2017-07-02 11:31 | www.apa.az | 4
Смертник подорвал себя в Дамаске.
Как передает АПА со ссылкой на Франс Пресс, террорист был в составе группы, которая на трех заминированных автомобилях пыталась въехать в Дамаск.
Две машины удалось нейтрализовать недалеко от города, однако третья доехала до площади Тахрир, и смертник совершил самоподрыв. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 12 ранены.
Преступники планировали совершить атаки в многолюдных районах города.