Взрыв в Дамаске: Множество убитых и раненых

2017-07-02 11:44 | www.oxu.az | 4

Смертник подорвал себя в Дамаске.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Франс Пресс, террорист был в составе группы, которая на трех заминированных автомобилях пыталась въехать в Дамаск.

Две машины удалось нейтрализовать недалеко от города, однако третья доехала до площади Тахрир, и смертник совершил самоподрыв. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 12 ранены.

Преступники планировали совершить атаки в многолюдных районах горда.

A.M.