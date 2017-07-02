Взрыв в Дамаске: Множество убитых и раненых
2017-07-02 11:44 | www.oxu.az | 4
Смертник подорвал себя в Дамаске.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Франс Пресс, террорист был в составе группы, которая на трех заминированных автомобилях пыталась въехать в Дамаск.
Две машины удалось нейтрализовать недалеко от города, однако третья доехала до площади Тахрир, и смертник совершил самоподрыв. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 12 ранены.
Преступники планировали совершить атаки в многолюдных районах горда.
A.M.