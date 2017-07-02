Фестиваль "Шелковый путь" завершился праздничным фейерверком (ФОТО)

2017-07-02 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Шеки состоялось торжественное закрытие VIII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" ("İpək Yolu").

В последний день фестиваля состоялся концерт Ансамбля старинных национальных музыкальных инструментов государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

Выступление солистов ансамбля - заслуженной артистки Нурии Гусейновой и ханенде Гусейна Меликова вызвали большой интерес у зрителей.

Завершился вечер праздничным фейерверком.

В рамках фестиваля "Шелковый путь", продолжавшегося пять дней, прошли зажигательные и колоритные вечера коллективов из Турции, Японии, Польши, Венгрии, Ирана и Грузии, а также известных музыкальных коллективов Азербайджана.

Фестиваль был организован Союзом композиторов Азербайджана, Исполнительной властью города Шеки и министерством культуры и туризма Азербайджана.