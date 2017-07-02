Число погибших в крупном ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 - ОБНОВЛЕНО-2

2017-07-02 12:36 | www.apa.az | 4

Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане возросло до 14 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам помощник руководителя регионального Следственного управления СК Эльвира Газизова.

“Погибших уже 14”, — сказала Газизова.

Она отметила, что тело четырнадцатого погибшего было извлечено из автобуса.

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08.00

Количество погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане возросло до 13 человек. Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Число погибших в ДТП возросло до 13 человек, 12 человек по-прежнему госпитализированы», — сказал источник.

**** 05.11

Десять человек погибли и 12 пострадали, по предварительным данным, в столкновении автобуса и бензовоза в Татарстане. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.

Региональный главк МЧС ранее сообщил, что грузовик и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье и загорелись, автобус опрокинулся, семь человек погибли и 11 пострадали.

"По предварительным данным, в результате ДТП с грузовиком и автобусом погибли десять человек", — сказал представитель МВД. По его информации, еще 12 человек пострадали.

По сообщению, двое из погибших - дети. В автобусе в момент аварии находились 28 человек, включая водителя.

На месте работает следственная группа, выясняются причины происшествия, добавил собеседник.