Прогноз погоды на завтра

2017-07-02 12:56 | www.oxu.az | 3

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер южный.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-23, днем - 32-37, в Баку ночью – 21-23, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 23-24, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет без осадков, ветер восточный. Ночью 19-24, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 14-19, днем 26-31 градус тепла.

A.M.