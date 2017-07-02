Восточная коллекция Фахрии Халафовой будет представлена в Париже (ФОТО)

2017-07-02 12:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, модельер Фахрия Халафова примет участие в работе международного фестиваля Oriental Fashion Show 2017 в Париже (Франция), сообщает Trend Life.

Мероприятие пройдет 6 июля в одном из самых известных отелей мира de Crillon, который является достопримечательностью Парижа и памятником истории 18 века. Главной темой фестиваля является «Восточные фантазии» как особый щедрый источник вдохновения для современных fashion- дизайнеров, олицетворяющий симбиоз характерных признаков и модных идей разных этносов.

В интервью Trend Life Фахрия Халафова рассказала о модных аспектах восточного стиля.

«Восточные наряды остаются актуальными независимо от моды. Такая популярность обусловлена, скорее всего, любовью к культуре и традициям восточных стран. Пожалуй, ни один модный сезон не обходится без использования в новых коллекциях костюмов восточного типа. Зрителям нередко демонстрируют наряды похожие на японское кимоно, индийское сари или турецкие шаровары. В коллекции, которая будет представлена в Париже, преобладает самобытная философия женского азербайджанского национального костюма с яркими красками, обилием декора, украшений, необыкновенных сочетаний, воздушных и струящихся тканей. Эти работы являются олицетворением утонченной женственности, проявляющейся в особенностях кроя и ткани, аксессуарах или декоре. В этом стиле можно не только подчеркнуть женственность, но и максимально раскрыть женскую индивидуальность», - сказала дизайнер.

По словам Фахрии Халафовой, азербайджанские национальные костюмы очень привлекательны и очаровательны, имеют изящный силуэт и покрой, подчеркивая гибкие станы азербайджанских красавиц, отражает в себе наше древнее наследие.

«Женская одежда вышивалась главным образом из шелка и бархата. Каждая деталь в нем – это определенный символ, каждый образ – самобытен и своеобразен. В цветах преобладают яркие красные сочные оттенки. Они украшены замысловатой вышивкой, отделаны красивой золотой тесьмой. Для азербайджанцев красный цвет является символом благополучия и счастья. Мастерицы с помощью вышивки бисером, золотыми и серебряными нитками, тесьмы, тонких кружев создавали настоящие произведения искусства. Национальные костюмы носили примерно до 20 века. В наше время увидеть их можно в театрализованных представлениях, музеях», - отметила дизайнер.



Интригующая и яркая традиционная одежда Востока во все времена вызывала стойкий интерес у женщин во всем мире. Но, как отдельное модное течение, восточный стиль в одежде возник в 60-х годах ХХ века. Красота и разнообразие восточных орнаментов не перестает удивлять. Именно благодаря тканям женская одежда в таком стиле так многолика и разнообразна. С их помощью создается сказочный, манящий и таинственный образ женщин с Востока. Этот стиль отличается роскошью, которая способна производить поистине ослепляющий эффект.

«Сегодня вы можете привнести разнообразия в свой повседневный гардероб при помощи одежды или аксессуаров в восточном стиле. Естественно, что западные женщины не носят национальной японской, китайской, арабской и индийской одежды. Однако характерные черты этих стран часто присутствуют в элементах одежды, порой переплетаясь между собой и соединяясь с современным стилем», - добавила Фахрия Халафова.

(Автор: Вугар Иманов)