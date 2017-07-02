На юго-востоке Турции уничтожены 5 террористов
2017-07-02 13:29 | www.trend.az | 5
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Даргечид юго-восточной провинции Мардин, передает Анадолу.
В результате обезврежены пять террористов РПК, готовивших теракт в регионе, сообщает Генштаб ВС Турции.
Самолеты, успешно выполнив боевые задачи, вернулись на аэродромы.
Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов РПК.
США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.