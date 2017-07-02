На юго-востоке Турции уничтожены 5 террористов

2017-07-02 13:29 | www.trend.az | 5

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Даргечид юго-восточной провинции Мардин, передает Анадолу.

В результате обезврежены пять террористов РПК, готовивших теракт в регионе, сообщает Генштаб ВС Турции.

Самолеты, успешно выполнив боевые задачи, вернулись на аэродромы.

Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов РПК.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.