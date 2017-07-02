Танго-шоу и урок спорта в парке Центра Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-07-02 14:07 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Первого июля в парке Центра Гейдара Алиева в Баку состоялись шоу и мастер-класс танго. Отдыхающие в парке понаблюдали за красивым танцем любителей танго различных возрастов.

Многократный чемпион Азербайджана по латиноамериканским танцам Ильхам Османов также дал участникам профессиональный урок.

В воскресенье утром был организован урок спорта для детей. В парке Центра при участии пятикратной чемпионки Азербайджана, вице-чемпионки Европы, тренера клуба "Тонус" Аэлиты Халафовой дети и подростки в возрасте 5-16 лет больше часа занимались утренней гимнастикой.