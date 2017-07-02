Танго-шоу и урок спорта в парке Центра Гейдара Алиева – ФОТО

2017-07-02 14:25 | www.oxu.az | 7

Первого июля в парке Центра Гейдара Алиева в Баку состоялись шоу и мастер-класс танго. Отдыхающие в парке понаблюдали за красивым танцем любителей танго различных возрастов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на trend, многократный чемпион Азербайджана по латиноамериканским танцам Ильхам Османов также дал участникам профессиональный урок.

В воскресенье утром был организован урок спорта для детей. В парке Центра при участии пятикратной чемпионки Азербайджана, вице-чемпионки Европы, тренера клуба «Тонус» Аэлиты Халафовой дети и подростки в возрасте 5-16 лет больше часа занимались утренней гимнастикой.

A.M.