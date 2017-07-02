Модный мир всего Азербайджана, объединяйся! – жаркое лето в Баку (ФОТО)

2017-07-02 14:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Excelsior Hotel & Spa прошла презентация Baku Fashion Club, который под слоганом We talk about Fashion планирует собрать «под своим крылом» всех представителей индустрии моды Азербайджана, среди которых будут дизайнеры одежды и аксессуаров, фэшн-блоггеры, популярные модели, журналисты, представители модных бутиков и шоу-румов, байеры, стилисты - имиджмейкеры и т.д., сообщает Trend Life.

Среди гостей были такие медийные лица как заслуженный деятель искусств Азербайджана, модельер-дизайнер Фахрия Халафова, руководитель Центра национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, заслуженная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева, заслуженная артистка Мелек Аббасзаде, участница «Евровидения», певица Сабина Бабаева и другие.

На открытии вечера, который прошел в очень теплой и дружеской обстановке, автор идеи проекта и руководитель Baku Fashion Club Любовь Гуторова-Пойраз отметила, что участниками клуба, так же, могут стать, любители и почитатели азербайджанской моды. Периодически будут проводиться совместные встречи, где в непринуждённой дружеской обстановке участники клуба могут свободно знакомится, общаться, делиться опытом и идеями, обсуждать интересующие их вопросы.

«Во время проведения встреч, всегда будет “открыт микрофон” и каждый желающий участник клуба сможет обсудить необходимую информацию, рассказать о себе и своей деятельности, задать интересующие вопросы аудитории и получить на них ответ. Наряду с этим, планируется приглашение представителей фяшен-сферы из ближнего и дальнего зарубежья. Живой диалог - ключ к решению всех проблем», - сказала Любовь Гуторова-Пойраз, которая также является президентом модельного агентства FMS Models (создано в 2005 году) и организатором проекта Baku Fashion Night (предвестник Недель мод в Баку, создан в 2014 году).

Гости вечера выступили со своими предложениями по развитию индустрии моды в стране, отметили необходимость создания такого клуба, который уже в самое ближайшее время покажет свою эффективную деятельность.

Организация клуба Baku Fashion Club прошла при поддержке Excelsior Hotel & Spa Baku.

Информационная поддержка проекта – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)