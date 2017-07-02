После опрокидывания фуры на трассе под Ростовом устроили распродажу фруктов

2017-07-02 14:59 | www.apa.az | 4

Сегодня днем, 2 июня, в районе Аксайского моста произошло ДТП.

Как передает АПА со ссылкой на Новости Ростова, водитель большегруза не справился с управлением, фура перевернулась на бок.

Стоит отметить, что в ней везли на продажу в Ростов абрикосы из Азербайджана. Ящики с фруктами раскидало по дороге. Но предприимчивый перевозчик не растерялся: спас то, что можно было спасти, и устроил распродажу.

– После ДТП тут же начали продажу более-менее целых ящиков за 400 рублей, мятые “на водку” по 150 рублей за ящик.