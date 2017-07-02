В Йемене уничтожены два предполагаемых боевика "Аль-Каиды"

2017-07-02 15:27 | www.trend.az | 3

Два предполагаемых боевика международной террористической сети "Аль-Каида", действующей на территории Йемена, уничтожены при ударе беспилотника на юге страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его информации, в субботу вечером в провинции Абьян беспилотник нанес удар по мотоциклу, на котором передвигались предполагаемые террористы. По словам местных жителей, одним из боевиков был местный главарь "Аль-Каиды" по прозвищу Ибрагим аль-Адани. При этом агентство не указывает, чьим ВВС принадлежал беспилотник.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками-хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство", которые нередко предпринимают собственные вылазки.