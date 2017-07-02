Экс-кандидат в президенты Франции от социалистов вышел из партии

2017-07-02 16:04 | www.apa.az | 5

Кандидат в президенты от Французской социалистической партии на минувших выборах Бенуа Амон заявил о своем выходе из партии.

Как передает АПА со ссылкой на DW, он сообщил об этом в субботу, 1 июля, выступая перед своими сторонниками в Париже.

“Я принял решение выйти из партии, но не отказываюсь от социалистических идеалов”, - подчеркнул Амон. Экс-кандидат в президенты Франции одновременно объявил об основании “Движения 1 июля”. Бенуа Амон надеется, что с новой политической силой ему удастся "возродить" левое движение в стране.

В первом туре президентских выборов во Франции, прошедшем 23 апреля, Амон стал пятым, набрав 6,4 процента голосов.

На состоявшихся 18 июня парламентских выборах социалисты заняли четвертое место и получили 29 из 577 мест в Национальном собрании.