Иран потратит $300 млн на развитие ракетной программы

2017-07-02 16:43 | www.trend.az | 4

Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил о планах Тегерана потратить порядка $300 млн на укрепление ракетной программы, передает "Интерфакс" со ссылкой на иранское агентство "Мехр".

"Порядка $300 млн были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению Корпуса стражей исламской республики "Кодс", при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде", - приводит агентство слова Боруджерди.

Как отметил политик, целью такого шага стало противодействие Тегерана Вашингтону, который поддерживает террористические группировки.

"Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление", - считает Боруджерди.