Пять человек погибли в России в результате ДТП

2017-07-02 17:03 | www.apa.az | 6

Четверо мужчин и женщина погибли в результате ДТП в городе Новоалександровске (Ставропольский край).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, около 14:00 мск в городе Новоалександровске водитель Nissan по предварительным данным превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

От удара автомобиль отбросило на стоящий на обочине “ВАЗ-2104”.

В результате ДТП погибли пять человек - водитель и четверо пассажиров, все они находились в Nissan. Обстоятельства происшествия устанавливаются.