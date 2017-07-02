Восемь человек погибли при взрывах на газопроводе в Китае
2017-07-02 17:13 | www.apa.az | 3
Минимум восемь человек погибли, еще 35 пострадали в результате двух взрывов на газовой трубе в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.
Как сообщает АПА, об этом передает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в воскресенье около 10.44 на газопроводе в уезде Цинлун.
“По меньшей мере восемь человек погибли, еще 35 пострадали в результате взрыва на газопроводе в провинции Гуйчжоу”, — отмечает агентство.
Причина взрыва пока не сообщается.