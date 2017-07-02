Экс-кандидат в президенты Франции от социалистов вышел из партии

2017-07-02 17:30 | www.oxu.az | 4

Кандидат в президенты от Французской социалистической партии на минувших выборах Бенуа Амон заявил о своем выходе из партии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на DW, он сообщил об этом в субботу, 1 июля, выступая перед своими сторонниками в Париже.

«Я принял решение выйти из партии, но не отказываюсь от социалистических идеалов», - подчеркнул Амон. Экс-кандидат в президенты Франции одновременно объявил об основании «Движения 1 июля». Бенуа Амон надеется, что с новой политической силой ему удастся «возродить» левое движение в стране.

В первом туре президентских выборов во Франции, прошедшем 23 апреля, Амон стал пятым, набрав 6,4 процента голосов.

На состоявшихся 18 июня парламентских выборах социалисты заняли четвертое место и получили 29 из 577 мест в Национальном собрании.

A.M.