“Газпром” провел переговоры с SOCAR о поставках газа в Азербайджан

2017-07-02 18:09 | www.apa.az | 7

Глава “Газпрома” Алексей Миллер обсудил поставки природного газа в Азербайджан с президентом государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как передает АПА, об этом сообщили в пресс-службе “Газпрома”.

Отмечается, что переговоры состоялись в Санкт-Петербурге 2 июля.

“Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества. Речь, в частности, шла о поставках в Азербайджан природного газа”, — сказано в сообщении.

“Газпром” поставлял газ Азербайджану с 2000 по 2006 год. Но после открытия месторождения Шах-Дениз Азербайджан прекратил закупку российского газа.

SOCAR — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана.