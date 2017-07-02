Скончалась легендарная азербайджанская танцовщица Хумар Зульфугарова (ФОТО)

2017-07-02 18:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 90-м году жизни скончалась всемирно известная азербайджанская танцовщица, балетмейстер, кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Хумар Зульфугарова, сообщили Trend Life из близкого окружения легендарной танцовщицы.

Хумар Зульфугарова родилась 15 ноября 1927 года в Баку. Ее отец - народный артист Азербайджана, артист Азербайджанского театра драмы Рза Афганлы, мать - Сона ханум, родом из аристократической семьи инженера- нефтяника Алиовсет бея Дадашева, прекрасно пела. В юности хотела стать врачом, но от судьбы не убежишь. На одной свадеб, юное дарование заметила знаменитая балерина, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Гамар Алмасзаде.

Окончив Бакинское хореографическое училище, в 18 лет стала солисткой Театра оперы и балета (1945 -1966). Затем выступала в Государственном ансамбле песни и танца, Филармонии (1966-71), была главным балетмейстером Государственного объединения гастролей и концертов (1978-88) и создателем Государственного ансамбля танцев (1969 -78). Выступала в знаменитых балетах Узеира Гаджибейли "Кёроглу" и Гара Гараева "Семь красавиц", играла в кинофильмах «Аршин мал алан», «Фатали хан», «Мамлюк» , ставила свои постановки и танцы. Балерина особенно блистала в национальных танцах в операх "Шах Исмаил", "Ашиг Гариб", "Асли и Керем", "Лейли и Меджнун".

В балетных спектаклях она танцевала не только характерные танцы. Так, в «Лебединном озере» Петра Чайковского она костюм лебедя в 3 акте меняла на «испанский», а потом снова танцевала лебедя. В «Чернушке» Аббасова, ею же поставленную совместно с Гамер Алмасзаде роль Периджан ханум, она исполняла на «пальцах», также как и подружку в балете «Гюльшен». Неповторимой и многогранной она преставлялась перед публикой в характерных танцах балетов : гордой полячкой в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева, страстной «магрибской» красавицей в « Семи красавицах» Гара Гараева, безудержной испанкой в «Шелкунчике» Петра Чайковского, темпераментной уличной танцовщицей в « Дон- Кихоте» Минкуса и т.д.. В «Девичьей башне» Афрасияба Бадалбейли Хумар ханум сама поставила и станцевала роль свахи, да так самозабвенно - убедительно, что мы, учащиеся балетного училища, исполнявшие роль детей в спектакле, испытывали восторг перед ее высоким исполнительским искусством вхождения в роль.

Где бы она ни выступала, ее выступления заканчивались бурными овациями в Москве, Багдаде, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Монреале и других годах мира. С 1992 года - художественный руководитель ансамбля «Джанги», где ее постановки «Семь красавиц» и « Шалы-шалы» стали классикой постановочного мастерства хореографа. Коллектив блистал в Ираке, США, Канаде и других странах.

Хумар Зульфугарова – постановщик танцев в ряде спектаклей театра Азербайджанской драмы, таких как «Фархад и Ширин», «Невеста огня», «Джаваншир», «Дялиляр», «Индийская красавица», а также спектаклей ТЮЗа- «Золушка» «Секретная башня» и др.

Потрясающая педагогическая деятельность началась в 1950 году в Бакинском хореографическом училище (ныне Академия хореографии), где она вырастила целую плеяду замечательных танцовщиц, покоривших мировую сцену, среди которых Зита Бабазаде, Тамилла Худаярова, Афаг Меликова, Тарана Мурадова, Марьям Сулейманова, Сима Фейзуллаева, Гяхраман Насиров, Фархад Велиев и другие.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)