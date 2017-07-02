CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl rahatsızlandı

2017-07-02 20:18 | www.trend.az | 0

Tekin Bingöl, Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününde Kocaeli'de bulunan Kartepe yokuşunu çıkarken aniden yere düştü. Hızla müdahale edilen ve ambulansa alınan Bingöl'e ilk müdahale burada yapıldı.

KALP RAHATSIZLIĞI VAR

Alınan ilk bilgilere göre Bingöl'ün tansiyonunun düştüğü ve bu nedenle rahatsızlandığı, kalp ritminde herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Ayrıca Tekin Bingöl'ün daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği belirtildi.

Kaynak: Huri