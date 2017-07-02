«Газпром» провел переговоры с SOCAR о поставках газа в Азербайджан

2017-07-02 20:22 | www.oxu.az | 4

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил поставки природного газа в Азербайджан с президентом государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как передает АПА, об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Отмечается, что переговоры состоялись в Санкт-Петербурге 2 июля.

«Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества. Речь, в частности, шла о поставках в Азербайджан природного газа», — сказано в сообщении.

«Газпрома» поставлял газ Азербайджану с 2000 по 2006 год. Но после открытия месторождения Шах-Дениз Азербайджан прекратил закупку российского газа.

SOCAR — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана.

Л.А.