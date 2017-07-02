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В Индонезии не менее десяти туристов пострадали при извержении вулкана

2017-07-02 20:34 | www.trend.az | 5

Несколько туристов пострадали в результате извержения вулкана в провинции Центральная Ява в Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Туристы уже были в 15 метрах от кратера Seleri сегодня, когда произошло извержение", — заявил глава Национального агентства по вулканологии Кашбани (Kasbani).

По словам представителя национального агентства по управлению стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо, пострадали десять человек, они были госпитализированы.

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