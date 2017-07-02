Эрдоган и Шойгу провели встречу в Стамбуле

2017-07-02 21:08 | www.oxu.az | 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передает Oxu.Az, об этом в воскресенье, 2 июля, сообщается на сайте турецкого президента.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в резиденции Тарабья», — говорится в сообщении. Подробности переговоров пока не приводятся.

Ряд СМИ называет встречу подготовкой к возможным переговорам турецкого лидера и его российского коллеги Владимира Путина на ежегодном саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, участвовать в котором приглашены лидеры обоих государств.

C.Б.

