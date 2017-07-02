Пассажирский фургон загорелся в Пакистане

2017-07-02 21:12 | www.trend.az | 5

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 пострадали в воскресенье в результате возгорания фургона с пассажирами в провинции Пенджаб в Пакистане, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

По его информации, инцидент произошел в городе Мултан. Согласно предварительным данным, фургон загорелся из-за взрыва баллона с газом.

Пострадавшие были госпитализированы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Как добавляет агентство "Синьхуа", многие автомобили в Пакистане оснащены подобными газовыми баллонами, и ДТП, происходящие в результате взрывов баллонов ненадлежащего качества, - не редкость для страны.