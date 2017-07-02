В Агстафе обнаружено тело одного из утонувших в реке полицейских - ОБНОВЛЕНО

2017-07-02 21:44 | www.apa.az | 5

В Агстафе обнаружено тело одного из двух полицейских, утонувших в реке Кура.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в 20:30 спасатели нашли тело утонувшего в реке на территории села Салоглу Галиба Джалал оглу Новрузова (1993 г.р.) и передали по назначению.

Поиски второго утопленника продолжаются.

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В Агстафинском районе Азербайджана утонули сотрудники полиции.

Как передает АПА, инцидент произошел на территории села Салоглу. Трое полицейских решили искупаться в реке Кура, однако их стало уносить сильным течение.

Очевидцы смогли спасти одного полицейских, остальные утонули. Это Шахлар Мамаев (1991 г.р) и Новруз Джавад (1993 г.р.).

В настоящее время осуществляются поиски тел утопленников.