Число жертв взрывов в Дамаске выросло до 13 (Обновлено)

2017-07-02 22:33 | www.trend.az | 6

22:33 (GMT+4) Число жертв взрывов в Дамаске в воскресенье возросло до 13, пострадали не менее 29 человек, передает РИА Новости со ссылкой на медицинский источник.

"Число жертв террористических подрывов в Дамаске сегодня утром возросло до 13 человек, 29 ранены", — сообщил источник.

По его словам, данные пока не окончательные — в больницы продолжают поступать как тела погибших, так и раненые, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

11:27 (GMT+4) Не менее восьми человек погибли, еще 12 ранены в результате взрывов в Дамаске, передает РИА Новости.

10:20 (GMT+4) Смертник осуществил самоподрыв в Дамаске, сообщается о погибших и пострадавших, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Компетентные органы преследовали три заминированных автомобиля и смогли осуществить (контролируемый) взрыв двух из них на въезде в Дамаск. Они окружили третий автомобиль на площади Тахрир (Tahrir), где террорист совершил самоподрыв, в результате чего есть некоторое число погибших и пострадавших", — цитирует агентство государственное телевидение.

Информация о числе жертв пока не приводится.

По данным агентства Рейтер, которое также ссылается на государственное телевидение, смертник находился в заминированном автомобиле. В настоящее время власти обезвреживают еще два транспортных средства.