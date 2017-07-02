В Индонезии разбился вертолет, 8 человек погибли

2017-07-02 22:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Индонезии разбился вертолет Национального агентства по поиску и спасению (SAR), восемь человек погибли, сообщает Анадолу.

"Это правда, что вертолет с четырьмя членами экипажа и четырьмя спасателями потерпел крушение", - сказал агентству генерал Херонимус Гуру.

Он также отметил, что вертолет со спасателями направлялся в провинцию Центральная Ява, чтобы помочь туристам пострадавшим от извержения вулкана.