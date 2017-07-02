Британия потратит 4,8 млрд долларов на строительство трех военных кораблей

2017-07-02 23:20 | www.trend.az | 8

Министерство обороны Великобритании потратит 3,7 миллиарда фунтов (4,8 млрд долларов) стерлингов на первый этап строительства трех сторожевых кораблей для Королевских ВМС, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Майкла Фэллона.

"Благодаря увеличивающемуся оборонному бюджету и плану финансирования техоснащения на сумму 178 миллиардов фунтов стерлингов программа строительства кораблей типа 26 принесет большую финансовую прибыль Шотландии и всей Великобритании", — сказано в заявлении Фэллона.

"Эти корабли мирового класса будут защищать силы ядерного сдерживания нашей страны и новые авианосцы Королевских ВВС, первый из которых, Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), недавно впервые вышел в море", — добавляется в сообщении.

Создание первых трех кораблей позволит до 2035 года занять 1,7 тысячи высококлассных специалистов в Шотландии, и еще столько же по всей Великобритании.