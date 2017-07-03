Доброта, сопереживание, целеустремленность. Сегодня день рождения вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой

2017-07-03 00:02 | www.trend.az | 5

Сегодня - день рождения вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Лейла Алиева воплотила в себе лучшие качества молодого поколения азербайджанцев. Это люди, переживающие за будущее нашей страны и готовые трудиться во имя ее процветания.

Деятельность Лейлы ханум охватывает самые разные сферы. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева является одновременно лидером и инициатором кампании "Справедливость к Ходжалы", учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA, руководителем Азербайджанского молодежного объединения России - АМОР, а также учредителем и главным редактором журнала "Баку".

Все, за что берется Лейла Алиева, становится образцом качества и успеха. Одним из самых масштабных и значимых проектов, инициированных Лейлой Алиевой, стала кампания "Справедливость к Ходжалы". Вот уже более девяти лет в рамках этой инициативы по всему миру - от Европы и до Америки - проводятся мероприятия и акции, призванные донести людям правду об одном из самых чудовищных событий в новейшей истории - геноциде в Ходжалы.

"Гнусность этих преступлений, их несовместимость с понятием человеческого достоинства возлагают на человечество моральный долг хранить память об этой ночи, не забывать о геноциде, чтить его жертв и тех, кто выжил. И все же только чтить и помнить недостаточно. Урок, который мы должны вынести из памяти о случившемся, заключается в том, чтобы восстановить справедливость: призвать к ответу виновных и предпринять все возможное, чтобы подобные зверства не повторились", - отмечала в своем обращении Лейла Алиева. Ее активная деятельность в рамках кампании внесла неоценимый вклад в изобличение агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана, позволила пролить свет на истинное лицо оккупантов.

Будучи вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, Лейла Алиева уделяет большое внимание заботе, помощи тем, кто нуждается в ней больше всего. Свой день рождения Лейла ханум традиционно отмечает в окружении детей, о которых заботится и которым помогает не покладая сил.

Широкая общественная деятельность Лейлы Алиевой хорошо известна и в Азербайджане, и далеко за пределами нашей страны. Она помогает пожилым людям, детям, лишенным родительской опеки, семьям беженцев и вынужденных переселенцев.

Кроме того, Лейла Алиева принимает непосредственное участие во множестве проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры. Каждый ее проект пронизан теплотой и любовью, желанием нести добро, и эти факторы объединяют множество людей вокруг Лейлы Алиевой и ее идей.

Руководимое Лейлой Алиевой АМОР стало одной из самых активных и влиятельных молодежных структур в РФ. География Объединения постоянно расширяется, растет число проводимых под его эгидой мероприятий. Под руководством Лейлы Алиевой АМОР активно работает для того, чтобы лучше, ближе познакомить жителей России с историей и культурой Азербайджана.

В то же время молодые азербайджанцы - члены АМОР - не забывают о своих корнях и чувствуют прочную связь с Родиной. Как отметила Лейла Алиева на VII ежегодном Форуме АМОР, за 8 лет была проделана достаточно большая работа. "Главными для нас являются сохранение древних традиций, богатой культуры и истории Азербайджана, взаимопомощь и взаимоподдержка, уважительное отношение ко всем народам и религиям, интеграция в российское общество и достойное представление Азербайджана в России", - подчеркнула Лейла Алиева.

Еще одним успешным направлением деятельности Лейлы Алиевой является работа в области экологии и защиты животных. Общественное объединение IDEA, созданное по ее инициативе, внесло весомый вклад в защиту уникальной природы Азербайджана, улучшение экологической ситуации в стране в целом. А в ноябре прошлого года Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия Центра ухода за животными IDEA. Центр, фундамент которого был заложен в 2014 году, предназначен для обследования и лечения животных в Баку и на прилегающих территориях, а также для их временного содержания. Кроме того, на территории комплекса построена фабрика по производству кормов для кошек и собак.

IDEA проводит активную деятельность по озеленению Азербайджана - с момента основания организации в стране при ее содействии было посажено более 5 миллионов новых деревьев. Лейла Алиева также инициировала проект "Школьные сады", объединяющий в себе социальную и экологическую составляющую. Во время первой акции проекта во дворе одной из бакинских школ при участии Лейлы Алиевой было посажено 100 миндальных, сливовых и гранатовых деревьев. В рамках проводимого совместно Общественным объединением IDEA, FAO и министерством образования проекта предусмотрена посадка фруктовых деревьев во дворах средних школ семи районов - Гёйчайского, Шамкирского, Гаджигабульского, Губинского, Масаллинского, Огузского, Загатальского и Хазарского района Баку. Благодаря IDEA и Лейле Алиевой экология нашей страны находится под надежной защитой.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Так и все проекты, которыми руководит Лейла Алиева, становятся успешными благодаря ее индивидуальным лидерским качествам, целеустремленности, упорству и трудолюбию.

Но Лейла Алиева - еще и очень творческий человек. Ее талант многогранен: Лейла ханум пишет стихи, занимается живописью, она стала исполнительным продюсером фильма "Али и Нино", а также возглавила кинопроект "Баку, я люблю тебя". Мистические картины Лейлы Алиевой заставляют задуматься, а ее стихи полны любви, света и тепла, дающих надежду на лучшее.

Яркая личность Лейлы Алиевой сочетает в себе лучшие черты прекрасной молодой женщины, творческого человека и талантливого менеджера. Масштабная деятельность, которую проводит Лейла ханум, меняет азербайджанское общество, помогает тысячам людей в борьбе с их проблемами.

Все, что делает Лейла Алиева, делается во имя процветания Азербайджана, она вносит свой вклад в те успехи, которых наша страна сумела достичь за последние годы. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева полна энергии и сил и несомненно, что в Азербайджане и далеко за пределами нашей страны будут новые инициативы и проекты, к которым Лейла Алиева приложит руку. И совершенно точно, что эти проекты будут не менее успешными.

Эмин Алиев, главный редактор Day.Az

Коллектив информационного агентства Trend сердечно поздравляет Лейлу Алиеву с днем рождения, присоединяясь к наилучшим пожеланиям, поступающим в ее адрес со всего мира.