Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций

2017-07-03 00:18 | www.apa.az | 4

Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер назван лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года и стал обладателем награды "Золотой мяч".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, 23-летний Дракслер был капитаном сборной Германии, победившей на Кубке конфедераций.

Ранее "Золотой мяч" Кубка конфедераций получали бразильцы Денилсон (1997 год), Рональдиньо (1999), Адриано (2005), Кака (2009), Неймар (2013), а также французы Робер Пирес (2001) и Тьерри Анри (2003).