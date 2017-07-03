Исторический центр Шеки может пополнить Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

2017-07-03 00:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Кракове в воскресенье стартовала 41-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она продлится десять дней, сообщает unmultimedia.org.

В ходе сессии Комитет рассмотрит 35 заявок о включении новых объектов в Список, изучит состояние сохранности уже включённых объектов, а также проанализирует многие другие вопросы, касающиеся реализации Конвенции о Всемирном наследии.

В числе новых заявок на включение в Список Всемирного наследия историко-географический регион Даурия, расположенный на территории России и Монголии; исторический центр азербайджанского города Шеки; Гелатский монастырь в Грузии; а также Девственные буковые леса Карпат, которые протянулись по территории нескольких стран, включая Украину.

В состав Комитета Всемирного наследия входят представители 21 государства-участника Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.