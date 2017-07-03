Фильм "Али и Нино" восхитил зрителей в Госдепартаменте США (ФОТО)

2017-07-03 01:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Ассоциации сотрудников международной дипломатической службы Америки в одном из основных залов Государственного департамента США, Аудитории Джорд Маршал состоялся показ фильма "Али и Нино", снятого при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

На мероприятии приняли участие многочисленные сотрудники Госдепартамента США, аккредитованные в Вашингтоне послы и общественные деятели.

Выступив на мероприятии, программный директор Ассоциации сотрудников международной дипломатической службы Америки Шейла Свитзер отметила, что фильм был снят на основе романа Гурбана Саида "Али и Нино" и повествует о любви двух молодых людей, а также о событиях, происходящих накануне и во время Второй мировой войны в Азербайджане и в целом на Кавказе.

На мероприятии также выступила президент Ассоциации сотрудников международной дипломатической службы Америки Джоанна Асанасопоулос Овен. Она выразила благодарность посольству Азербайджана в США за поддержку, оказанную для показа фильма "Али и Нино" в Госдепартаменте США. Президент Ассоциации также отметила, что в фильме "Али и Нино", режиссером которого является Асиф Кападиа снялись известные международные звезды кино, как Манди Пэтинкин, Адам Бакри, Мария Вальверде и Халит Эргенч.

Выступив на мероприятии посол Элин Сулейманов в свою очередь отметил, что показ фильма "Али и Нино" в Госдепартаменте США имеет большое значение. Говоря об историческом значении романа "Али и Нино" посол подчеркнул, что двое молодых людей, азербайджанец и грузинка, вели борьбу за совместную и свободную жизнь, принесли большие жертвы во имя независимости Азербайджана и это является примером для нынешнего молодого поколения. Элин Сулейманов отметив, что, как и показано в фильме, государственная независимость является источником гордости для народа Азербайджана и Грузии он порекомендовал американской стороне обратить особое внимание на этот фактор. Посол также выразил глубокую признательность творческому коллективу фильма, а также исполнительному продюсеру Лейле Алиевой.

Отметим, что впервые показанный в Госдепартаменте США фильм "Али и Нино" был встречен зрителями с большим интересом и произвел на них глубокое эмоциональное впечатление.