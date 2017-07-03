В Тбилиси на рынке стройматериалов произошел пожар, есть пострадавший

2017-07-03 01:44 | www.apa.az | 3

Пожар на рынке Элиава — одном из крупнейших рынков строительных материалов Тбилиси, локализован.

Как передает АПА со ссылкой на «Новости-Грузия», об этом в интервью телекомпании «Рустави-2» сообщил вице-мэр Тбилиси Лаша Абашидзе.

Вице-мэр также подтвердил, что в результате пожара получил ожоги один человек. Один человек пострадал и он переведен в больницу», — сказал Абашидзе.

Возгорание возникло в той части рынка, где продаются автомобильные запчасти. По предварительным данным, в результате пожара сгорела площадь в 400 квадратных метров.