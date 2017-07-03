Неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во французском Авиньоне

2017-07-03 03:08 | www.apa.az | 4

По меньшей мере восемь человек пострадали в воскресенье вечером в результате стрельбы рядом с мечетью во французском городе Авиньон (юго-восток страны).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Provence.

По данным издания, двое мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по выходившим из здания людям. В результате пострадали четыре человека, которые находились на улице, и семья из четырех человек, проживающая в здании неподалеку.

На место происшествия прибыли службы правопорядка. Стрелявшим удалось скрыться.