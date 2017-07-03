МИД Катара передаст Кувейту ответ на требования четырех арабских стран 3 июля

2017-07-03 03:12 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передаст в понедельник Кувейту ответ своей страны на выдвинутые Дохе требования Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна и Египта, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на его исполнение. Среди них прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране, что в Анкаре расценили как неуважение к республике. Катарское правительство назвало требования невыполнимыми и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут официальный ответ при посредничестве Кувейта.