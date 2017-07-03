Во Франции у мечети произошла стрельба

2017-07-03 03:50 | www.trend.az | 3

Неизвестные открыли огонь около мечети во французской коммуне Авиньон, передает РИА Новости со ссылкой на La Provence.

Сообщается, что нападавших, которые были вооружены пистолетом и ружьем, было двое. Они, по информации газеты, прибыли к месту происшествия на автомобиле.

В результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Нападавшим удалось покинуть место преступления.

В полиции не рассматривают случившееся как теракт.