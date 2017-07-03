Во Франции у мечети произошла стрельба
2017-07-03 03:50 | www.trend.az | 3
Неизвестные открыли огонь около мечети во французской коммуне Авиньон, передает РИА Новости со ссылкой на La Provence.
Сообщается, что нападавших, которые были вооружены пистолетом и ружьем, было двое. Они, по информации газеты, прибыли к месту происшествия на автомобиле.
В результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Нападавшим удалось покинуть место преступления.
В полиции не рассматривают случившееся как теракт.