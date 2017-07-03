В Индонезии восемь человек погибли в результате крушения вертолета

2017-07-03 05:30 | www.apa.az | 4

Восемь человек погибли в результате крушения спасательного вертолета в Индонезии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, вертолет направлялся в зону эвакуации населения на острове Ява, где в воскресенье произошло извержение вулкана.

Извержение произошло в воскресенье утром в провинции Центральная Ява. Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 50 метров. По меньшей мере десять туристов пострадали в результате извержения вулкана.