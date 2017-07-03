Трамп и Абэ по телефону подтвердили готовность усиливать нажим на КНДР

2017-07-03 06:01 | www.trend.az | 5

Лидеры США и Японии подтвердили по телефону курс на тесное сотрудничество двух стран для усиления нажима на Северную Корею, заявил журналистам в понедельник заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуда, передает РИА Новости.

Агентство Киодо приводит его слова о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп условились для продолжения нажима на КНДР воспользоваться предстоящим в Германии саммитом "большой двадцатки" (G20).

Встречу на высшем уровне G20 намечено провести в Гамбурге 7-8 июля.

США и Япония пытаются оказать давление на КНДР, добиваясь от Пхеньяна прекращения ядерных и ракетных разработок. В свою очередь северокорейское государство, даже несмотря на санкции СБ ООН и дополнительную блокаду со стороны отдельных стран, отказываются остановить свои военные программы в ядерной и ракетной областях, ссылаясь на американскую угрозу.