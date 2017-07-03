Irak'ta intihar saldırısı: 14 ölü

2017-07-03 06:01 | www.trend.az | 0

Irak'ın Enbar vilayetinde bir göçmen kampında düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin hayatını kaybetti, 13 kişinin yaralandı.

Enbar Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine, Enbar'ın batısında yer alan Vefa beldesindeki göçmen kampını hedef alan intihar saldırısında çoğu kadın ve çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Duleymi, hayatını kaybedenler arasında 2 polisin de olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Iraklı yetkililer bu gibi saldırılardan genellikle terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA